Данилюк считает, что финансовая полиция сможет заработать в следующем году

5 апреля, 2018, 16:54

Министр финансов Александр Данилюк допускает создание в 2018 году нового органа в области финансовых расследований и его запуск с 2019 года

Об этом Данилюк сказал в Виннице, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ключевое: чтобы это была независимая структура. Независимость - это основное. Она будет заниматься очень серьезными делами, и эти дела не должны быть политизированы", - сказал Данилюк.

Кроме того, по мнению министра, важным элементом является процедура отбора руководителей в этот орган и его подведомственность.

"Несмотря на международный опыт и функционал, конечно, эта структура должна быть в системе исполнительной власти. Если закон будет принят, то в принципе, до конца года можно создать (орган в сфере финансовых расследований – ред.). Подготовительную работу мы уже проводим, но довольно медленно, поскольку нужен закон, - сказал Данилюк.