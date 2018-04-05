Данилюк считает, что финансовая полиция сможет заработать в следующем году
Об этом Данилюк сказал в Виннице, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Ключевое: чтобы это была независимая структура. Независимость - это основное. Она будет заниматься очень серьезными делами, и эти дела не должны быть политизированы", - сказал Данилюк.
Кроме того, по мнению министра, важным элементом является процедура отбора руководителей в этот орган и его подведомственность.
"Несмотря на международный опыт и функционал, конечно, эта структура должна быть в системе исполнительной власти. Если закон будет принят, то в принципе, до конца года можно создать (орган в сфере финансовых расследований – ред.). Подготовительную работу мы уже проводим, но довольно медленно, поскольку нужен закон, - сказал Данилюк.
- Ранее Данилюк говорил, что Служба финансовых расследований должна подчиняться Министерству финансов.
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