Чиновник "Укртрансбезопастности" требовал взятку из-за "дефицита" бланков

5 апреля, 2018, 23:41

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, который требовал от предпринимателя $38 тысяч взятки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник "Укртрансбезопасности" требовал от предпринимателя 38 тысяч за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от $100 до $ 500 за официальной стоимости бланка в 49 гривен.

Мужчину задержали в одном из столичных развлекательных заведений во время получения очередной части взятки в размере $4,6 тысяч.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368 (Вымогательство взятки должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.