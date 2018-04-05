Балух голодает 18-й день: состояние здоровья ухудшается, а администрация СИЗО его провоцирует

5 апреля, 2018, 07:59

Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха ухудшается на фоне голодания

Об этом заявила адвокат мужчины Ольга Динзе, сообщают "Крым.Реалии".

Она отметила, что несмотря на то, что Балух начал голодовку еще 19 марта, он будет продолжать его несмотря на ухудшение состояния здоровья.

"Ему голодовку тяжело дается. Кроме того, происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", - подчеркнула Динзе.

Тем временем представители российских правоохранительных органов в Крыму не комментируют дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично.