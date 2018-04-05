Балух голодает 18-й день: состояние здоровья ухудшается, а администрация СИЗО его провоцирует
5 апреля, 2018, 07:59
Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха ухудшается на фоне голодания
Об этом заявила адвокат мужчины Ольга Динзе, сообщают "Крым.Реалии".
Она отметила, что несмотря на то, что Балух начал голодовку еще 19 марта, он будет продолжать его несмотря на ухудшение состояния здоровья.
"Ему голодовку тяжело дается. Кроме того, происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", - подчеркнула Динзе.
Тем временем представители российских правоохранительных органов в Крыму не комментируют дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично.
- Напомним, Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Балух объявил бессрочную голодовку.
- Украина требует провести медосмотр заключенного в СИЗО оккупированного Симферополя украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил голодовку.
- 2 апреля Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы.
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