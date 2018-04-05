Адвокат рассказал, в чем сейчас обвиняют Бубенчика

5 апреля, 2018, 19:38

Сейчас по делу участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика осталось 2 статьи Уголовного кодекса: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"

Об этом сообщил адвокат Игорь Коржук, передает Еспресо.TV.

Ранее с Бубенчика сняли подозрение в умышленном убийстве работников правоохранительных органов во время революции на Майдане. Однако в его деле еще остались 2 статьи, а именно "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Отмечается, что одна из них подлежит декриминализации.

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Также адвокат заявил, что ему не известно о заявлениях подозреваемого по убийству 2 беркутовцев.

"Я таких прямых заявлений не видел, поэтому не могу комментировать. Будьте внимательны, читайте и слушайте внимательно. Подзащитный не давал никаких объяснений", - подчеркнул Коржук.

Сейчас продолжается досудебное следствие, во время которого Бубенчика могут вызвать для проведения процессуальных действий в рамках Уголовно-процессуального кодекса.