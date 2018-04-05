Адвокат рассказал, в чем сейчас обвиняют Бубенчика
Об этом сообщил адвокат Игорь Коржук, передает Еспресо.TV.
Ранее с Бубенчика сняли подозрение в умышленном убийстве работников правоохранительных органов во время революции на Майдане. Однако в его деле еще остались 2 статьи, а именно "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Отмечается, что одна из них подлежит декриминализации.
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Также адвокат заявил, что ему не известно о заявлениях подозреваемого по убийству 2 беркутовцев.
"Я таких прямых заявлений не видел, поэтому не могу комментировать. Будьте внимательны, читайте и слушайте внимательно. Подзащитный не давал никаких объяснений", - подчеркнул Коржук.
Сейчас продолжается досудебное следствие, во время которого Бубенчика могут вызвать для проведения процессуальных действий в рамках Уголовно-процессуального кодекса.
- Напомним, ранее ГПУ задержала Ивана Бубенчика, который заявлял, что во время Революции Достоинства стрелял из автомата по подразделениям "Беркута" и убил двух из них.
- В ГПУ заявили, что закон об амнистии участников Революции Достоинства не может быть применен к подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Ивана Бубенчика.
- Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал неправильной квалификацию действий Бубенчика и сменил прокуроров в деле.
- 5 апреля прокуратура изменила подозрение в деле Ивана Бубенчика и отозвала ходатайство об аресте.
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