10% трудоспособных украинцев безработные. Данные Госстата

5 апреля, 2018, 18:23

В январе-феврале 2018 года уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет составил 9,5%, а трудоспособного возраста - 9,9%

Об этом говорится в отчете “Социально-экономическое положение Украины за январь-февраль 2018 года” Государственной службы статистики Украины.

В первые месяцы 2018 года среднее количество населения в возрасте 15-70 лет составило 17,9 млн. человек, из которых 1,7 млн - безработные, то есть лица, которые не имели работы, но активно ее искали как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.

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Уровень занятости населения составлял: в возрасте 15-70 лет - 56,1%, а в трудоспособном возрасте - 64,5%. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет составил 9,5%, а трудоспособного возраста - 9,9%.

Количество зарегистрированных безработных на конец февраля 2018 г. составляла 383,7 тыс. человек, из них помощь по безработице получали 82,5%.

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Более половины (52,3%) от общего количества безработных составляли женщины.