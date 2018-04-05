10% трудоспособных украинцев безработные. Данные Госстата
Об этом говорится в отчете “Социально-экономическое положение Украины за январь-февраль 2018 года” Государственной службы статистики Украины.
В первые месяцы 2018 года среднее количество населения в возрасте 15-70 лет составило 17,9 млн. человек, из которых 1,7 млн - безработные, то есть лица, которые не имели работы, но активно ее искали как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.
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Уровень занятости населения составлял: в возрасте 15-70 лет - 56,1%, а в трудоспособном возрасте - 64,5%. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет составил 9,5%, а трудоспособного возраста - 9,9%.
Количество зарегистрированных безработных на конец февраля 2018 г. составляла 383,7 тыс. человек, из них помощь по безработице получали 82,5%.
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Более половины (52,3%) от общего количества безработных составляли женщины.
- По информации Государственной службы занятости, почти 50% безработных в Украине имеют высшее образование.
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