Заработала система контроля качества продуктов. Как будут штрафовать нарушителей

4 апреля, 2018, 16:44

В среду, 4 апреля, в Украине вступил в силу закон "О государственном контроле над соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных"

Об этом сообщает "Укринформ".

Ключевыми нововведениями нового закона является риск-ориентированный подход к проверкам операторов рынка и введение акта проверки. Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей.

Штраф за нарушение законодательства о пищевых продуктах и кормах могут накладывать в течение 6 месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее 1 года со дня его совершения.

Не позднее следующего рабочего дня с момента выявления нарушения главный государственный инспектор принимает решение о временном прекращении производства и/или обращения пищевых продуктов или кормов, если такое производство или оборот представляют угрозу для жизни или здоровья человека или животных. Решение вступает в силу с момента вручения его оператору рынка и обнародования на официальном веб-сайте органа и действует в течение определенного срока, но не более 10 рабочих дней.

В случае выявления на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей или животных штраф составит от 6 до 30 минимальных зарплат для физических лиц и от 8 до 40 "минималок" - для юридических лиц.

Если нарушения не угрожают здоровью человека или животного, штраф составит 3-8 минимальных зарплат для физических лиц и 5-12 минимальных зарплат - для юридических лиц.