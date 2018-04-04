За ситуацией с нарушением прав журналиста Гусейнова следят во всем мире, - Княжицкий

4 апреля, 2018, 14:20

Открыто уголовное производство против прокурора, который похитил паспорт журналиста Фикрата Гусейнова просто после судебного заседания

Об этом во время брифинга в стенах парламента заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, депутат "Народного фронта" Николай Княжицкий, сообщает Еспресо.TV.

"Мы пришли сюда, чтобы обратить внимание на нарушения прав человека гражданина Нидерландов, журналиста Фикрата Гусейнова", - говорит нардеп.

Журналист оппозиционного азербайджанского канала, который вещает из Брюсселя, приехал открыть корпункт в Киеве. 14 октября был задержан в бориспольском аэропорту, поскольку был подан в розыск в Интерпол.

Позже Гусейнова взял на поруки нардеп Николай Княжицкий.

"Его удерживали в Украине без всяких на то оснований, без никаких прав. Только потому, что его пытались похитить или выдать в ту страну, которая его разыскивала или преследовала в политических целях", - подчеркнул Княжицкий.

3 апреля суд отпустил Гусейнова. Но прокурор прокуратуры киевской области незаконно изъял его паспорт.

Депутат и правозащитники обратились с открытым письмом к омбудсмену Людмиле Денисовой и генпрокурору Юрию Луценко.

"Вчера омбудсмен открыл соответствующее производство против прокурора, который нарушил права журналиста. За этим делом следят правозащитные органы и журналистские организации во всем мире", - подытожил Княжицкий.

Справка:

Фикрат Гусейнов (Гусейнли) – известный азербайджанский журналист и правозащитник. В течение последних полутора лет независимые и оппозиционные СМИ в Азербайджане являются объектом репрессий со стороны власти, которая таким образом пытается заставить прекратить критику уже более десятка независимых и оппозиционных журналистов, причем некоторые из этих людей также подвергались физическим нападениям со стороны неустановленных лиц. После майского визита в Азербайджан Рабочая группа ООН по произвольных задержаниях заявила, что в стране продолжаются такие задержания правозащитников, журналистов, политических и религиозных лидеров.

Из дела Фикрата Гусейнова известно, что 14 октября 2017 года он был задержан Государственной пограничной службой Украины в Международном аэропорту "Борисполь", а 17 октября – арестован Бориспольским районным судом на 18 суток с целью дальнейшей экстрадиции.

За неделю до задержания, 6 октября 2017 года, Фикрат Гусейнов без проблем прилетел в Украину с целью открытия украинского отделения оппозиционного азербайджанского спутникового телеканала Turan.TV. По словам Гусейнова, на протяжении всего времени пребывания в Украине он видел, как за ним наблюдают спецслужбы. Как оказалось, в международный розыск он был объявлен во время пребывания в Украине по запросу Республики Азербайджан.

Власти этого государства заявляют, что Гусейнов в 2008 году покинул страну с целью организации нелегальной миграции отдельных граждан из Республики Азербайджан. На самом деле господин Гусейнов оказался за пределами Азербайджана после того, как его похитили, жестоко избили и ранили ножом в шею. Расследование этого факта было замято, однако обстоятельства этого дела были включены в текст Резолюции ПАСЕ №1505 (2006) по поводу оспаривания полномочий парламентской делегации Азербайджана.