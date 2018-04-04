Из-за россиян у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе

4 апреля, 2018, 14:50

Международная федерация борьбы перенесла чемпионат Европы по борьбе среди кадетов из Киева в македонское Скопье

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины.

В заявлении национальной ассоциации причиной переноса названо отсутствие государственных гарантий участия в турнире спортсменов всех без исключения стран.

Таким образом, Международная федерация борьбы обезопасилась от недопуска к соревнованиям в Киеве российских спортсменов, которые вынуждены пропускать некоторые международные старты из-за позиции их организаторов.

В частности, российским борцам отказали в выдаче виз в США, где 7-8 апреля состоится этап Кубка мира, который будет принимать Айова-Сити.

В июне 2017 года на чемпионат Европы по боксу в Харьков не пустили нескольких российских боксеров и тренеров, которые раньше посещали оккупированный Крым.

Аналогичное наказание ожидало и на кадетскую (спортсмены в возрасте 18 лет) сборную России по борьбе, которая регулярно проводит тренировочные сборы на спортивной базе в Алуште.