Из-за россиян у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе
Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины.
В заявлении национальной ассоциации причиной переноса названо отсутствие государственных гарантий участия в турнире спортсменов всех без исключения стран.
Таким образом, Международная федерация борьбы обезопасилась от недопуска к соревнованиям в Киеве российских спортсменов, которые вынуждены пропускать некоторые международные старты из-за позиции их организаторов.
В частности, российским борцам отказали в выдаче виз в США, где 7-8 апреля состоится этап Кубка мира, который будет принимать Айова-Сити.
В июне 2017 года на чемпионат Европы по боксу в Харьков не пустили нескольких российских боксеров и тренеров, которые раньше посещали оккупированный Крым.
Аналогичное наказание ожидало и на кадетскую (спортсмены в возрасте 18 лет) сборную России по борьбе, которая регулярно проводит тренировочные сборы на спортивной базе в Алуште.
- 14 марта Министерство молодежи и спорта запретило украинским сборным принимать участие в любых соревнованиях на территории России.
- Категорическое несогласие с этим решением высказал президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбурс Тедеев, а украинские борцы демонстративно сделали совместное фото со сборной России на турнире в Болгарии.
- Позже борцов поддержала и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая выразила сожаление по поводу невозможности выступать на соревнованиях в России.
- Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов должен был состояться в Киеве с 21 по 29 апреля.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-