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Военный на Николаевщине заснял момент самоубийства на телефон

Военнослужащий полка особого назначения ВВС заснял момент самоубийства на свой мобильный телефон

Об этом сообщают Новости N со ссылкой на заявление солдат.

21-летний солдат, получив оружие для несения службы, зашел в туалет, включил видеозапись на своем телефоне и поставил его перед собой. Затем он зарядил автомат АК-74, приставил ствол ко лбу и нажал на курок, рассказали товарищи погибшего.

Товарищи, прибежавшие на выстрел, нашли парня уже мертвым. На место происшествия вызвали полицию, военную службу правопорядка, военную прокуратуру.

В кармане форменной куртки была обнаружена короткая предсмертная записка, в которой солдат сообщал, что жить так больше не может, и обращение к матери с просьбой не возвращаться в страну и оставаться за границей (мать погибшего солдата работает за границей, - ред.).

Телефон погибшего с видеозаписью изъяли правоохранители. По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство.

  • 2 апреля в воинской части в селе Галицинове Николаевской области нашли застреленным 21-летнего военнослужащего срочной службы
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