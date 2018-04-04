В Украине теперь будут праздновать День полиции

4 апреля, 2018, 15:50

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 4 июля Дня полиции Украины

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Сегодня подписал указ о введении 4 июля нового профессионального праздника - Дня полиции Украины", - написал президент.

Порошенко отметил, что реформирование Нацполиции продолжится, назвав ее европейской структурой, которая предоставляет качественный европейский сервис.

Президент также добавил, что Нацполиции передали 102 новых авто, часть которых произвели на Закарпатье, а подразделения, несущие службу в районах речных и морских акваторий, получат 10 многофункциональных патрульных катеров.

Сегодня подписал указ о введении 4 июля нового профессионального праздника – Дня полиции Украины — Петр Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2018 г.

Мы видим, как Национальная полиция Украины развивается в европейскую структуру, которая уже предоставляет качественный европейский сервис. — Петр Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2018 г.

Три года назад мы приняли непростое решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. Мы смогли сказать окончательное прощай милиции советского стиля и сформировать новую украинскую полицию, которая будет иметь и имеет главное – высокое доверие украинского народа. — Петр Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2018 г.