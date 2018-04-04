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В Украине теперь будут праздновать День полиции

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 4 июля Дня полиции Украины

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Сегодня подписал указ о введении 4 июля нового профессионального праздника - Дня полиции Украины", - написал президент.

Порошенко отметил, что реформирование Нацполиции продолжится, назвав ее европейской структурой, которая предоставляет качественный европейский сервис.

Президент также добавил, что Нацполиции передали 102 новых авто, часть которых произвели на Закарпатье, а подразделения, несущие службу в районах речных и морских акваторий, получат 10 многофункциональных патрульных катеров.

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