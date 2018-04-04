В Украине будут производить боевые бронемашины "Атлет"
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.
"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность. Кроме того, "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа", – написал Порошенко.
БРЭМ-84 "Атлет" — бронированная ремонтно-эвакуационная машина, разработанная Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. А. А. Морозова на базе основного боевого танка Т-84У "Оплот". С 2008 года находится на вооружении армии Украины. Стоимость производства одной единицы – 4 млн грн.
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