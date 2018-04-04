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В "ДНР" женщину приговорили к 10 годам за "шпионаж в пользу Украины"

В "ДНР" заявили, что "военный трибунал" приговорил к 10 годам лишения свободы жительницу Донецка за "шпионаж в пользу спецслужб Украины"

Такую информацию опубликовали сепаратистские СМИ.

По их данным, жительницу Донецка приговорили к 10 годам за "шпионаж".

"Приговором военного трибунала на правах палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики", гражданка Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР", - говорится в сообщении.

Согласно информации, женщина якобы вела сбор и передачу данных, касающихся ее "служебной" деятельности в "ДНР".

Отмечается, что жительница Донецка была "госслужащим ДНР".

"Выполняя задание иностранной разведки, в период с февраля по октябрь 2016 года Г. с помощью сети интернет передавала в СБУ сведения о сотрудниках "Фонда государственного имущества", а также другую интересную информацию о деятельности Фонда", - добавили сепаратисты.

  • Напомним, что украинская сторона готова отдать 23 российских граждан для освобождения украинских заложников и политзаключенных, сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.
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