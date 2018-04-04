В "ДНР" женщину приговорили к 10 годам за "шпионаж в пользу Украины"
Такую информацию опубликовали сепаратистские СМИ.
По их данным, жительницу Донецка приговорили к 10 годам за "шпионаж".
"Приговором военного трибунала на правах палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики", гражданка Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР", - говорится в сообщении.
Согласно информации, женщина якобы вела сбор и передачу данных, касающихся ее "служебной" деятельности в "ДНР".
Отмечается, что жительница Донецка была "госслужащим ДНР".
"Выполняя задание иностранной разведки, в период с февраля по октябрь 2016 года Г. с помощью сети интернет передавала в СБУ сведения о сотрудниках "Фонда государственного имущества", а также другую интересную информацию о деятельности Фонда", - добавили сепаратисты.
- Напомним, что украинская сторона готова отдать 23 российских граждан для освобождения украинских заложников и политзаключенных, сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.
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