В Минсоцполитики предупреждают: мошенники притворяются работниками учреждения и обманывают пожилых людей
4 апреля, 2018, 17:38
Мошенники выдают себя за сотрудников Министерства и пытаются продать людям преклонного возраста медицинскую технику
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
В Министерство социальной политики Украины поступила информация о попытках мошенников, которые, выдавая себя за работников Министерства, предлагают приобрести медицинские приборы.
Мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками министерства социальной политики Украины и рассказывают об акционной возможности приобрести товары якобы по сниженной цене, требуя при этом осуществить предварительную оплату части стоимости товара.
"Просим не верить мошенникам и не перечислять деньги преступникам. Предупреждайте своих близких о существовании мошеннических схем, берегите себя и родных людей", - призывает пресс-служба.
- Недавно злоумышленники создали мошеннический сайт-копию официального сайта "Ощадбанка" для получения денег пользователей за несуществующие услуги или хищения денег с карточек.
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