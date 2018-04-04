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В Минсоцполитики предупреждают: мошенники притворяются работниками учреждения и обманывают пожилых людей

Мошенники выдают себя за сотрудников Министерства и пытаются продать людям преклонного возраста медицинскую технику

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В Министерство социальной политики Украины поступила информация о попытках мошенников, которые, выдавая себя за работников Министерства, предлагают приобрести медицинские приборы.

Мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками министерства социальной политики Украины и рассказывают об акционной возможности приобрести товары якобы по сниженной цене, требуя при этом осуществить предварительную оплату части стоимости товара.

"Просим не верить мошенникам и не перечислять деньги преступникам. Предупреждайте своих близких о существовании мошеннических схем, берегите себя и родных людей", - призывает пресс-служба.

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