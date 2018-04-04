В МИДе рассказали, сколько украинских дипломатов осталось в России
4 апреля, 2018, 18:30
В России на дипломатической службе до сих пор находятся 37 украинских дипломатов
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".
"Осталось 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее количество", - заявила заместитель.
По словам Зеркаль, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах взамен выдворенных.
Она добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку дипломатов.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- В свою очередь Украина сообщила, что высылает 13 российских дипломатов.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
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