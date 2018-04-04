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В МИДе рассказали, сколько украинских дипломатов осталось в России

В России на дипломатической службе до сих пор находятся 37 украинских дипломатов

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Осталось 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее количество", - заявила заместитель.

По словам Зеркаль, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах взамен выдворенных.

Она добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку дипломатов.

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