В Москве горит детский ТЦ: есть погибший и пострадавшие
4 апреля, 2018, 14:44
Один человек погиб, 2 пострадали в результате пожара в ТЦ "Персей для детей".
Об этом сообщает “Интерфакс”.
4 апреля в московском ТЦ “Персей для детей” произошел пожар. Уже к 14 часам его ликвидировали.
"По предварительным данным, погиб один человек", - говорится в сообщении.
По данным источника, всего из здания ТЦ было эвакуировано 600 человек. В результате происшествия пострадали двое людей. Один из них - пожарный.
Площадь возгорания составила 80 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания находился на территории склада пряжи.
И снова ПОЖАР.Москва тц «Персей для детей» ,эвакуировали людей ,работают пожарные pic.twitter.com/MdNwvslTwE— БРАТ ВО-66998 (@Sergey_taxi) 4 апреля 2018 г.
- 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
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