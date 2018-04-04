В Москве горит детский ТЦ: есть погибший и пострадавшие

4 апреля, 2018, 14:44

Один человек погиб, 2 пострадали в результате пожара в ТЦ "Персей для детей".

Об этом сообщает “Интерфакс”.

4 апреля в московском ТЦ “Персей для детей” произошел пожар. Уже к 14 часам его ликвидировали.

"По предварительным данным, погиб один человек", - говорится в сообщении.

По данным источника, всего из здания ТЦ было эвакуировано 600 человек. В результате происшествия пострадали двое людей. Один из них - пожарный.

Площадь возгорания составила 80 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания находился на территории склада пряжи.

И снова ПОЖАР.Москва тц «Персей для детей» ,эвакуировали людей ,работают пожарные pic.twitter.com/MdNwvslTwE — БРАТ ВО-66998 (@Sergey_taxi) 4 апреля 2018 г.