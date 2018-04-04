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В Москве горит детский ТЦ: есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, 2 пострадали в результате пожара в ТЦ "Персей для детей".

Об этом сообщает “Интерфакс”.

4 апреля в московском ТЦ “Персей для детей” произошел пожар. Уже к 14 часам его ликвидировали.

"По предварительным данным, погиб один человек", - говорится в сообщении.

По данным источника, всего из здания ТЦ было эвакуировано 600 человек. В результате происшествия пострадали двое людей. Один из них - пожарный.

Площадь возгорания составила 80 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания находился на территории склада пряжи.

  • 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
  • Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
  • В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
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