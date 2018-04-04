В Киеве ограничили движение на мосту Патона из-за прорыва трубы "Киевэнерго"

4 апреля, 2018, 18:34

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" предупреждает водителей об ограничении в движении на мосту Патона

Соответствующее сообщение размещено на странице "Киевавтодора" в Facebook.

4 апреля днем в результате аварии на инженерных сетях "Киевэнерго" был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Патона.

Сейчас бригада рабочих "Киевэнерго" выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по мосту им. Патона в первой полосе движения в направлении с пр.Соборности на бул. Дружбы Народов частично ограничено.