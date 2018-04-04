В КГГА рассказали, когда в Киеве отключат отопление
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Завершить отключение домов от централизованного отопления в столице планируют в пятницу, 6 апреля.
"По прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8°C. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город дает поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплообеспечения", - рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Чиновник отметил, что административные здания в столице начали отключать от теплоснабжения еще раньше - по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений и т. д. уже отключены от отопления.
- Напомним, ранее отопительный сезон остановили во Львове.
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