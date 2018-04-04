В КГГА рассказали, когда в Киеве отключат отопление

4 апреля, 2018, 15:24

В среду, 4 апреля, в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Завершить отключение домов от централизованного отопления в столице планируют в пятницу, 6 апреля.

"По прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8°C. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город дает поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплообеспечения", - рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Чиновник отметил, что административные здания в столице начали отключать от теплоснабжения еще раньше - по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений и т. д. уже отключены от отопления.