В каких городах стартует проект "Электронный рецепт". Комментарий Супрун

4 апреля, 2018, 16:59

Министерство здравоохранения анонсировало старт проекта "Электронный рецепт" к концу этого года по всей стране

Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.

"В этом году запускаем пилотный проект электронного рецепта. Уже определили регионы, где он будет стартовать в следующем месяце - это Винница, Днипро, Ивано-Франковск, Черкассы и город Бахмут", - сказала Супрун.

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Программа предусматривает, что врач заносит в компьютер данные электронного рецепта для пациента и действующее вещество для лечения его заболевания, ставит свою электронную подпись. Впоследствии пациент получает смс-код, идет в аптеку, показывает смс фармацевту и получает свои лекарства .

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