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В Бахрейне нашли рекордное месторождение нефти

Объем запасов нового месторождения нефти в Бахрейне составляют около 80 миллиардов баррелей

Об этом сообщил на пресс-конференции министр нефти Бахрейна Мухаммед бен Халифа Аль-Халифа, информирует "Прайм".

Высший комитет по природным ресурсам и экономической безопасности Бахрейна объявил об открытии у западных берегов страны крупнейшего из найденных на территории королевства с момента начала нефтедобычи в 1932 году месторождения нефти и природного газа.

"Запасы нефти на новом месторождении составляют около 80 миллиардов баррелей, природного газа - от 10 триллионов до 20 триллионов кубических футов. Площадь нового месторождения составляет две тысячи квадратных километров", - отметил министр.

По его словам, какие запасы нефти для добычи имеет в своем распоряжении месторождение, еще предстоит изучить. Аль-Халифа рассчитывает, что добыча нефти на месторождении начнется в течение пяти лет.

Бахрейн был первым среди стран Персидского залива, где началась добыча нефти, поэтому запасы углеводородов в этой стране до настоящего времени значительно сократились.

Месторождение с такими запасами нефти и газа является одним из крупнейших в мире.

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