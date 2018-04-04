Уже летом арестованного в России Сущенко могут обменять, - адвокат
Об этом адвокат Марк Фейгин сказал в эфире Радио Свобода.
"Это очень реально. Из того, что я знаю, из того инсайда. Вчера я встречался на Банковой с некоторыми людьми. Насколько я понимаю, готовность очень высокая", - сказал Фейгин.
По его словам, визит президента Франции Эммануэля Макрона в конце мая на экономический форум в Санкт-Петербург может ознаменовать тайные договоренности относительно дальнейшей судьбы Сущенко и возможности возвращения его в Киев. При этом адвокат считает, что помилование и обмен Сущенко может сдвинуть процесс освобождения украинских заложников из российских тюрем.
"Все клином сошлось на Сенцове. Его просто не хочет отдавать Путин. Но все равно кого-то надо отдавать, чтобы восстановить гуманитарный процесс. Но он не хочет Сенцова по каким-то своим причинам, которые нам до конца не известны, отдавать первым", – сказал адвокат.
По его словам, за Сущенко готовы отдать кого-то из числа российских военных, находящихся под судом и следствием в Украине.
"В каком соотношении – это еще надо обсуждать. Это вопрос переговоров. Но вероятность этого очень высока", - уточнил адвокат.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Романа Сущенко планируют посадить на 20 лет.
- У Сущенко ухудшается зрение из-за плохих условий в СИЗО.
- Фейгин написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой обменять его подзащитного Сущенко на задержанных в Украине российских преступников.
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