Уже летом арестованного в России Сущенко могут обменять, - адвокат

4 апреля, 2018, 18:04

Уже летом этого года украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять и он вернется в Киев

Об этом адвокат Марк Фейгин сказал в эфире Радио Свобода.

"Это очень реально. Из того, что я знаю, из того инсайда. Вчера я встречался на Банковой с некоторыми людьми. Насколько я понимаю, готовность очень высокая", - сказал Фейгин.

По его словам, визит президента Франции Эммануэля Макрона в конце мая на экономический форум в Санкт-Петербург может ознаменовать тайные договоренности относительно дальнейшей судьбы Сущенко и возможности возвращения его в Киев. При этом адвокат считает, что помилование и обмен Сущенко может сдвинуть процесс освобождения украинских заложников из российских тюрем.

"Все клином сошлось на Сенцове. Его просто не хочет отдавать Путин. Но все равно кого-то надо отдавать, чтобы восстановить гуманитарный процесс. Но он не хочет Сенцова по каким-то своим причинам, которые нам до конца не известны, отдавать первым", – сказал адвокат.

По его словам, за Сущенко готовы отдать кого-то из числа российских военных, находящихся под судом и следствием в Украине.

"В каком соотношении – это еще надо обсуждать. Это вопрос переговоров. Но вероятность этого очень высока", - уточнил адвокат.