Умер Юрий Солошенко, освобожденный из российского плена в 2016 году

4 апреля, 2018, 08:58

В возрасте 75 лет ушел из жизни украинец Юрий Солошенко, который ранее был незаконно заключен Россией и в 2016 году вернулся в Украину

Об этом на своей странице в Facebook написал Геннадий Афанасьев, который ранее также был незаконно арестован на территории аннексированного Россией Крыма.

"Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в российский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно", - подчеркнул он.

По словам Афанасьева, в связи с полученными травмами и болезнями российская сторона тогда согласилась освободить его и Солошенко, однако все это имело влияние на здоровье мужчины.

"Старик сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем - гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым. Никогда не забуду, как, взлетая над проклятой Москвой, он кричал: "Прощай немытая Россия", - подытожил Афанасьев.

Напомним, 74-летнего Юрия Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения, обвинив в шпионаже. В августе 2014 года по приглашению знакомого он поехал в Москву протестировать оборудование оборонного комплекса, где его и арестовали.

Тогда в ФСБ заявили, что пенсионер пытался нелегально приобрести комплектующие к зенитно-ракетным комплексам. Хотя еще до вынесения приговора Солошенко попросил о помиловании, однако ему отказали. В колонии у него диагностировали рак.

14 июня 2016 года Солошенко и Афанасьева удалось вернуть обратно в Украину. Украинских политзаключенных обменяли на сепаратистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко.