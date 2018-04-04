Умер Юрий Солошенко, освобожденный из российского плена в 2016 году
Об этом на своей странице в Facebook написал Геннадий Афанасьев, который ранее также был незаконно арестован на территории аннексированного Россией Крыма.
"Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в российский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно", - подчеркнул он.
По словам Афанасьева, в связи с полученными травмами и болезнями российская сторона тогда согласилась освободить его и Солошенко, однако все это имело влияние на здоровье мужчины.
"Старик сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем - гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым. Никогда не забуду, как, взлетая над проклятой Москвой, он кричал: "Прощай немытая Россия", - подытожил Афанасьев.
Напомним, 74-летнего Юрия Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения, обвинив в шпионаже. В августе 2014 года по приглашению знакомого он поехал в Москву протестировать оборудование оборонного комплекса, где его и арестовали.
Тогда в ФСБ заявили, что пенсионер пытался нелегально приобрести комплектующие к зенитно-ракетным комплексам. Хотя еще до вынесения приговора Солошенко попросил о помиловании, однако ему отказали. В колонии у него диагностировали рак.
14 июня 2016 года Солошенко и Афанасьева удалось вернуть обратно в Украину. Украинских политзаключенных обменяли на сепаратистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко.
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