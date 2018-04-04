Украинско-турецкая авиакомпания Atlasjet Ukraine отменила все регулярные рейсы из Украины

4 апреля, 2018, 12:24

Авиакомпания Atlasjet Ukraine, работающая под торговой маркой Atlasglobal, объявила об отмене всех регулярных рейсов с 24 апреля

Об этом сообщает avianews.com.

В рассылке авиаперевозчика говорится о том, что по оперативным причинам прекратят рейсы из Харькова, Запорожья и Львова в Стамбул.

Пассажирам, которые забронировали билеты на отмененные рейсы, вернут деньги.

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В Atlasjet Ukraine уточнили, что о полном прекращении полетов не говорится - летом авиаперевозчик будет выполнять чартерные рейсы из городов Украины, а в дальнейшем, возможно, возобновит регулярные рейсы.

Ранее авиакомпания планировала прекратить полеты с мая только на линии Запорожье-Стамбул.

Авиакомпания Atlasjet Ukraine была зарегистрирована 30 сентября 2013 года во Львове. Ее уставный фонд составляет 7,99 млн грн: 4 млн гривень внесла турецкая авиакомпания Atlasglobal, 3,2 млн гривень - львовская ООО "АИС Групп Украина", остальные средства - три физических лица.

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