Украинско-турецкая авиакомпания Atlasjet Ukraine отменила все регулярные рейсы из Украины
Об этом сообщает avianews.com.
В рассылке авиаперевозчика говорится о том, что по оперативным причинам прекратят рейсы из Харькова, Запорожья и Львова в Стамбул.
Пассажирам, которые забронировали билеты на отмененные рейсы, вернут деньги.
Читайте также. Барселона, Дубай и еще 14 направлений. Стало известно, куда полетит украинский SkyUp
В Atlasjet Ukraine уточнили, что о полном прекращении полетов не говорится - летом авиаперевозчик будет выполнять чартерные рейсы из городов Украины, а в дальнейшем, возможно, возобновит регулярные рейсы.
Ранее авиакомпания планировала прекратить полеты с мая только на линии Запорожье-Стамбул.
Авиакомпания Atlasjet Ukraine была зарегистрирована 30 сентября 2013 года во Львове. Ее уставный фонд составляет 7,99 млн грн: 4 млн гривень внесла турецкая авиакомпания Atlasglobal, 3,2 млн гривень - львовская ООО "АИС Групп Украина", остальные средства - три физических лица.
Читайте также. Когда и куда будет летать Ryanair из Украины. Комментарий авиакомпании
- Напомним, в Украине появится национальный лоукост SkyUp.
- Лоукост Wizz Air будет летать из Харькова в польский город Катовице и немецкий Дортмунд.
- Wizz Air возобновляет рейсы из Львова в Лондон, а также в Дортмунд, Катовице и Гданьск.
- Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Ольштына во Львов в марте 2018 года.
- Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна в Ивано-Франковск.
- В Украину заходит новый лоукост Ernest Airlines.
- Из Украины запустят несколько новых авиарейсов в Польшу.
- В канадский Торонто запустят прямой рейс из "Борисполя".
- Болгарская авиакомпания открывает рейсы из Софии в Одессу.
- Из Украины будет летать еще один лоукост - в чешский Брно.
- Уже две украинские авиакомпании получили разрешения на регулярные рейсы в Таиланд.
- Из Харькова запустят 9 международных авиарейсов.
- Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уже осенью Ryanair будет летать из Борисполя и Львова.
- Лоукостер Wizz Air откроет рейсы из Харькова в Вену.
- Аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашения с Ryanair.
- Аэропорт "Черновцы" договаривается о сотрудничестве с румынским лоукостером Blue Air.
- Украина договорилась об увеличении рейсов в Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Будапешт.
- Авиакомпания Air Malta планирует возобновить регулярные рейсы из Мальты в Киев.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-