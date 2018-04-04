Украинцы держат первенство среди иностранцев по количеству открытых фирм в Эстонии

4 апреля, 2018, 15:38

Граждане Украины стали лидерами в регистрации компаний по карте электронного резидента в Эстонии, оформив таким образом 423 компании

Об этом сообщил руководитель таллиннского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Виталий Галицких, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинцы сегодня на первом месте по таким регистрациям - 423 компании, при том что карту е-резидента в Эстонии получил 2131 гражданин Украины - по этому количеству ваша страна третья после финнов и россиян. Граждане Финляндии, для сравнения, оформили 315 компаний картой е-резидента, Германии - 311. Спрос на это растет", - рассказал Галицких.

Всего в Эстонии картой е-резидента оформлены 3,444 тыс. компаний, тогда как еще в ноябре 2017 года количество таких компаний не превышало 3 тыс.

"Карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет воспользоваться всеми государственными услугами, такими как регистрация компании онлайн, онлайн-банкинг, подписывать договора электронной подписью, подавать ходатайство онлайн, 99% всех государственных услуг можно получить онлайн, карта е-резидента открывает государственные услуги Эстонии для всего мира. Это и привлекает украинский бизнес", - пояснил представитель юридической фирмы.