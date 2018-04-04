Украина готова отдать 23 российских преступников в обмен на украинских заложников и политзаключенных

4 апреля, 2018, 11:04

Украинская сторона готова отдать 23 российских гражданина для освобождения украинских заложников и политзаключенных

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета россияне, задержанные за участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Но очевидно, что это кураторы, а не "ополченцы". Украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы также хотим освободить граждан Украины", - сказала Геращенко.

По данным первого вице-спикера Рады, сейчас в украинских тюрьмах отбывают наказание за такие преступления 23 гражданина России.

"Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников", - подчеркнула нардеп.