Украина готова отдать 23 российских преступников в обмен на украинских заложников и политзаключенных
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".
"В украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета россияне, задержанные за участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Но очевидно, что это кураторы, а не "ополченцы". Украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы также хотим освободить граждан Украины", - сказала Геращенко.
По данным первого вице-спикера Рады, сейчас в украинских тюрьмах отбывают наказание за такие преступления 23 гражданина России.
"Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников", - подчеркнула нардеп.
- Напомним, ранее Геращенко заявила, что Украина готова отдать 20 россиян за украинских политзаключенных и заложников.
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