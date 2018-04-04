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Ученые обнаружили самую отдаленную звезду из ныне известных

Астрономы с помощью космического телескопа "Хаббл" открыли звезду LS1 или Икар, которая находится на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли

Это самая удаленная звезда из обнаруженных на сегодняшний день, утверждают ученые в публикации в журнале Nature Astronomy, передает Mashable.

Звезда Икар или LS1, расположенная за скоплением галактик MACS J1149- 2223, была случайно открыта группой ученых во главе с Патриком Келли.

Астрономы пытались обнаружить предвиденную ранее вспышку сверхновой SN Refsdal, названной в честь норвежского астронома Сьюра Рефсдала.

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Луч света от этой звезды попал в скопление галактик MACS J1149- 2223, немного поменял свой угол и направление, осветив и увеличив свечение в 2000 раз, что позволило рассмотреть ранее неизвестную звезду. Данный феномен носит название эффекта гравитационного линзирования.

LS1 оказалась одиночным голубым сверхгигантом спектрального класса B. Эта звезда в сотни раз ярче Солнца, температура на ее поверхности - от 10 тыс. До 13 тыс. градусов по Цельсию, а ее возраст ученые оценивают в около 9 млрд лет.

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