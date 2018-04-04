Ученые обнаружили, что Млечный Путь постоянно растет. Почему так происходит

4 апреля, 2018, 17:11

Ученые сообщили о том, что Млечный Путь и другие спиральные галактики ежесекундно расширяются примерно на 500 метров за счет формирования новых звезд

Об этом сообщает издание Eurek Alert.

Млечный Путь - спиральная галактика типа SBbc, диаметр которой составляет примерно 100 тысяч световых лет, а в самой галактике находится около 200-400 миллиардов звезд и около 25-100 миллиардов коричневых карликов.

Для того, чтобы понять, расширяются ли галактики, ученые под руководством Кристины Мартинес-Ломбилло наблюдали за спиральными галактиками NGC 4565 и NGC 5907, схожими с Млечным Путем по размерам и структуре.

Целью ученых было проанализировать, какие звезды располагаются на окраинах галактик и сколько времени у них уходит на то, чтобы сдвинуться из региона своего рождения.

NGC 4565, спиральная галактика, по оценкам, на расстоянии 30-50 миллионов световых лет.

Анализ молодых голубых звезд показал, что галактики расширяются довольно быстро. Так, пределы Млечного Пути расширяются примерно на 500 метров каждую секунду.

"Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь мы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. На то время, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%", - заявила Мартинес-Ломбилла.

Более ранние расчеты показали, что примерно через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды и форма обеих галактик изменится в результате столкновения.

Справка:

Коричневый карлик (в астрономии) — самосветящийся объект, преимущественным источником энергии для которого является гравитационное сжатие, хотя некоторую роль могут играть и термоядерные реакции. Этот класс объектов является промежуточным между звездами и планетами.

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