Трамп настаивает: войска США должны выйти из Сирии
Об этом американский президент заявил во время пресс-конференции, сообщает CBS News.
Он отметил, что действительно хочет, чтобы американские войска были выведены из Сирии как можно быстрее.
По его словам, соответствующее решение в отношении того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, США будут принимать уже скоро и в координации с другими странами, чьи войска там находятся.
"Я хочу, чтобы США вышли. Я хочу вернуть наши войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации", - подчеркнул Трамп.
Сейчас на территории Сирии находятся около 2 тысяч военнослужащих США, в том числе американский спецназ, который помог захватить территории террористов "Исламского государства".
Генерал армии США Джозеф Вотель, который является главой Центрального командования и руководит войсками на Ближнем Востоке, подсчитал, что более 90% территории "ИГ" в Сирии было отвоевано с 2014 года.
- Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп заявил своим советникам, что собирается настаивать на выводе американских сил из Сирии.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-