Трамп настаивает: войска США должны выйти из Сирии

4 апреля, 2018, 07:59

Президент США Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск с территории Сирии

Об этом американский президент заявил во время пресс-конференции, сообщает CBS News.

Он отметил, что действительно хочет, чтобы американские войска были выведены из Сирии как можно быстрее.

По его словам, соответствующее решение в отношении того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, США будут принимать уже скоро и в координации с другими странами, чьи войска там находятся.

"Я хочу, чтобы США вышли. Я хочу вернуть наши войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации", - подчеркнул Трамп.

Сейчас на территории Сирии находятся около 2 тысяч военнослужащих США, в том числе американский спецназ, который помог захватить территории террористов "Исламского государства".

Генерал армии США Джозеф Вотель, который является главой Центрального командования и руководит войсками на Ближнем Востоке, подсчитал, что более 90% территории "ИГ" в Сирии было отвоевано с 2014 года.