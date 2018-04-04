Телеканал "Еспресо" покажет фильм "Хайтарма" о депортации крымских татар
8 апреля православные христиане празднуют Пасху. В том, что "Хаймарма" выйдет на "Еспресо" в эти праздничные дни, есть определенный символизм
"В этот большой духовный праздник мы думаем о Воскресении Христовом, а также о духовном единстве мира и украинцев в частности. Пятый год украинцы оккупированных территорий не могут сесть за один Пасхальный стол со своими родными. Так же не могли свободно отмечать религиозные праздники в советские времена, о которых рассказывается в фильме", - объясняет главный редактор канала Светлана Самойленко.
Соглашается с этим и программный директор Мария Гурская.
"Невозможно не проецировать Пасхальные события на реальность, в которой живем. Зная, что Воскресению предшествовали муки и распятие Христа, мы думаем и о сегодняшней несправедливости и репрессиях в худших традициях сталинской эпохи на оккупированных территориях - в частности, в Крыму. Мы верим, что вслед за распятием Крыма Россией придет его воскресение в составе единой и независимой Украины", - считает Гурская.
Телеканал "Еспресо" покажет ленту "Хаймарма" в память о зверски убитых, замученных в Крыму (в 1940-х годах и сейчас) украинцах в солидарность с преследуемыми крымскими татарами, без единства с которыми невозможно духовное единство всей Украины.
"Хайтарма" - исторический военный драматический художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева, посвященный периоду истории крымскотатарского народа. Фильм основан на реальных событиях 1944 года - депортации крымских татар.
Смотрите в понедельник, 9 апреля, в 17:10 на телеканале "Еспресо".
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