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США и Россия могут заменить выдворенных дипломатов, - СМИ

По данным СМИ, США и Россия могут заменить 60 дипломатов, которых они отозвали с территорий друг друга на фоне отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Госдепартаменте.

Собеседник издания описал этот процесс как стандартную практику для случаев, когда дипломаты признаются персонами нон грата .

"Как и в случае с аналогичными инцидентами в прошлом, российское правительство по-прежнему может просить аккредитацию на вакантные должности в своей двусторонней миссии. Любые просьбы о новой дипломатической аккредитации будут пересматриваться в каждом конкретном случае", - подчеркнул источник издания.

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По словам собеседника, США могут принять решение о замене дипломатов, которые были выдворены, новым персоналом.

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