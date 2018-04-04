США и Россия могут заменить выдворенных дипломатов, - СМИ
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Госдепартаменте.
Собеседник издания описал этот процесс как стандартную практику для случаев, когда дипломаты признаются персонами нон грата .
"Как и в случае с аналогичными инцидентами в прошлом, российское правительство по-прежнему может просить аккредитацию на вакантные должности в своей двусторонней миссии. Любые просьбы о новой дипломатической аккредитации будут пересматриваться в каждом конкретном случае", - подчеркнул источник издания.
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По словам собеседника, США могут принять решение о замене дипломатов, которые были выдворены, новым персоналом.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
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