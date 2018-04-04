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США хотят выделить странам Балтии $170 млн на усиление обороны

Американская власть планирует выделить странам Балтии $170 миллионов на их оборонные нужды

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

В частности, около $100 млн будет выделено на закупку крупнокалиберных боеприпасов, а еще более $70 млн - на программы подготовки и оснащения для стран Балтии, чтобы те наращивали потенциал национальных сил безопасности на уровне Эстонии, Латвии и Литвы.

"США продолжают совершенствовать инфраструктуру обороны и безопасности в Балтийском регионе, укреплять усилия по повышению устойчивости Балтии и наращивать обороноспособность с помощью программ помощи в области безопасности", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис 3 апреля во время визита в Вашингтон должны были обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой об усилении военного присутствия в их странах.

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