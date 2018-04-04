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Сотни домохозяйств Черниговщины и Сумщины до сих пор остаются подтопленными, эвакуировали 34 человека

Спасатели оказывают помощь населению, которое страдает из-за подтопления собственных домохозяйств

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Чернигове на улице Гончая и в садовом товариществе "Заречье" остаются подтопленными 21 домохозяйство (было 74) и 5 жилых домов. Оттуда пришлось временно отселить семерых людей.

Тем временем в селе Новоселовка Черниговской области остаются подтопленными 2 домохозяйства, а в селе Старый Белоус - 90 домохозяйств (40 жилых домов) и несколько сотен дачных участков.

"Откачка воды из домохозяйств является нецелесообразным. В общей сложности эвакуировано 27 человек из подтопленных дачных участков", - подчеркнули в ведомстве.

А вот в городе Ахтырка Сумской области вода полностью сошла, остаются подтопленными 4 подвала жилых домов.

Отметим, что в течение 2-3 апреля из-за подтопления населенных пунктов на Сумщине, Одесской области и в Чернигове эвакуировали 70 человек.

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