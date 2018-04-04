Сотни домохозяйств Черниговщины и Сумщины до сих пор остаются подтопленными, эвакуировали 34 человека
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Чернигове на улице Гончая и в садовом товариществе "Заречье" остаются подтопленными 21 домохозяйство (было 74) и 5 жилых домов. Оттуда пришлось временно отселить семерых людей.
Тем временем в селе Новоселовка Черниговской области остаются подтопленными 2 домохозяйства, а в селе Старый Белоус - 90 домохозяйств (40 жилых домов) и несколько сотен дачных участков.
"Откачка воды из домохозяйств является нецелесообразным. В общей сложности эвакуировано 27 человек из подтопленных дачных участков", - подчеркнули в ведомстве.
А вот в городе Ахтырка Сумской области вода полностью сошла, остаются подтопленными 4 подвала жилых домов.
Отметим, что в течение 2-3 апреля из-за подтопления населенных пунктов на Сумщине, Одесской области и в Чернигове эвакуировали 70 человек.
- Отметим, 1 апреля Дунай подтопил треть территории города Вилково Килийского района Одесской области. Уровень воды достиг 181 см над нулем поста. Как рассказал Еспресо глава Одесской ОГА Максим Степанов, дамбы на Дунае находятся в критическом состоянии, в Одесской области ожидают ухудшения погодных условий на среду-четверг.
- В ночь на понедельник, 2 апреля, в городе Ахтырка из-за таяния снега произошло подтопление частных домовладений, в результате чего пришлось эвакуировать местных жителей. На то время эвакуировали 43 человека.
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