Сколько “бюджетников” примут вузы в 2018 году. Объяснение МОН
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Лицензионный объем - сколько всего абитуриентов на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум – сколько минимум "бюджетников" должно быть на специальности, чтобы заведение осуществило набор.
"Пороги" максимума и минимума бюджетных мест на каждую специальность устанавливаются вузами в связи с тем, что в Украине поступление на бакалаврат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу.
Широкий конкурс предусматривает, что бюджетное место предоставляется не конкретному ВНО, а идет в учреждения по поступающим с лучшими баллами. Поэтому максимальный объем отражает, сколько всего таких абитуриентов сможет принять вуз на определенную специальность, а квалификационный минимум показывает, сколько абитуриентов с лучшими баллами должны выбрать обучение по конкретной специальности в вузе, чтобы на эту специальность вообще состоялся набор “бюджетников”.
Например, Университет им. Шевченко на специальность "Среднее образование" может принять 120 студентов, из них только 20 могут попасть на бюджет.
В рамках системы широкого конкурса вуз может как получить максимальный объем мест госзаказа, предусмотренный документом, так и не получить ни одного бюджетного места.
Также в документе указано, сколько максимально абитуриентов сможет принять вуз по квоте 1 – на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 – для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополя. Все цифры представлены в разрезах дневной и заочной формы обучения.
- Напомним, в прошлом году Минобразования изменил распределение бюджетных мест на вступительной кампании-2018.
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