Сколько “бюджетников” примут вузы в 2018 году. Объяснение МОН

4 апреля, 2018, 15:19

Министерство образования и науки обнародовало количество мест для приема в 2018 году по госзаказу в вищах

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Лицензионный объем - сколько всего абитуриентов на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум – сколько минимум "бюджетников" должно быть на специальности, чтобы заведение осуществило набор.

"Пороги" максимума и минимума бюджетных мест на каждую специальность устанавливаются вузами в связи с тем, что в Украине поступление на бакалаврат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу.

Широкий конкурс предусматривает, что бюджетное место предоставляется не конкретному ВНО, а идет в учреждения по поступающим с лучшими баллами. Поэтому максимальный объем отражает, сколько всего таких абитуриентов сможет принять вуз на определенную специальность, а квалификационный минимум показывает, сколько абитуриентов с лучшими баллами должны выбрать обучение по конкретной специальности в вузе, чтобы на эту специальность вообще состоялся набор “бюджетников”.

Например, Университет им. Шевченко на специальность "Среднее образование" может принять 120 студентов, из них только 20 могут попасть на бюджет.

В рамках системы широкого конкурса вуз может как получить максимальный объем мест госзаказа, предусмотренный документом, так и не получить ни одного бюджетного места.

Также в документе указано, сколько максимально абитуриентов сможет принять вуз по квоте 1 – на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 – для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополя. Все цифры представлены в разрезах дневной и заочной формы обучения.