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Ryanair может создать коллапс в аэропортах, прилетая в пиковые часы, - директор "Борисполя"

Аэропорт "Борисполь" не будет успевать за 30 мин обслужить самолеты Ryanair, если они будут летать в пиковые часы

Об этом сообщил гендиректор аэропорта “Борисполь" Павел Рябикин, передает “Лига”.

По словам гендиректора, у Ryanair есть только два варианта: наращивать количество рейсов до 15 и летать в удобное время из терминала F или же соглашаться на время, когда аэропорт сможет их обслужить, но которое может быть неудобным для них.

"Потому что, прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и тому подобное”, - отметил Рябкин.

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