Ryanair может создать коллапс в аэропортах, прилетая в пиковые часы, - директор "Борисполя"
4 апреля, 2018, 14:07
Аэропорт "Борисполь" не будет успевать за 30 мин обслужить самолеты Ryanair, если они будут летать в пиковые часы
Об этом сообщил гендиректор аэропорта “Борисполь" Павел Рябикин, передает “Лига”.
По словам гендиректора, у Ryanair есть только два варианта: наращивать количество рейсов до 15 и летать в удобное время из терминала F или же соглашаться на время, когда аэропорт сможет их обслужить, но которое может быть неудобным для них.
"Потому что, прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и тому подобное”, - отметил Рябкин.
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- Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве с Ryanair.
- Впоследствии аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашения с Ryanair.
- Известно, что компания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу.
- Также авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать 250 местных IT-специалистов.
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