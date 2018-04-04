Руководитель госпредприятия пытался незаконно завладеть автомобилями со штрафплощадки
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области в Facebook.
Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя государственного предприятия Министерства внутренних дел Украины по статье "Законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах".
Во время ликвидации указанного государственного предприятия, у временно исполняющего обязанности директора возник умысел на мошенническое завладение транспортными средствами, которые находились на специальных площадках и пребывали в его ведении.
Экс-директор, на основании фиктивного приказа о перевозке транспортных средств, подписал акт приема-передачи, будучи уже уволенным с должности и не имея на это никаких полномочий, по транспортировке автомобилей на общую сумму почти 14 млн гривен.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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