Руководитель госпредприятия пытался незаконно завладеть автомобилями со штрафплощадки

4 апреля, 2018, 17:56

В Киеве будут судить экс-руководителя государственного предприятия МВД Украины, который пытался мошенническим путем завладеть автомобилями, размещенными на штрафплощадке, на общую сумму почти 14 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области в Facebook.

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя государственного предприятия Министерства внутренних дел Украины по статье "Законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах".

Во время ликвидации указанного государственного предприятия, у временно исполняющего обязанности директора возник умысел на мошенническое завладение транспортными средствами, которые находились на специальных площадках и пребывали в его ведении.

Экс-директор, на основании фиктивного приказа о перевозке транспортных средств, подписал акт приема-передачи, будучи уже уволенным с должности и не имея на это никаких полномочий, по транспортировке автомобилей на общую сумму почти 14 млн гривен.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.