Российские боевики сегодня почти 20 раз нарушили "пасхальное перемирие"

4 апреля, 2018, 20:47

По состоянию на вечер 4 апреля зафиксированы 18 обстрелов позиций сил АТО

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр сил АТО.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по укреплениям в районе Лебединского и Каменки. Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов – Гнутова, а из снайперского и стрелкового оружия – защитники Широкина, Водяного и Шахты Бутовка. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополя, Гнутова, Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления в районе станции Донец. Вследствие вражеского огня украинские защитники не пострадали.