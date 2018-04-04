Экс-министр Зварыч стал нардепом вместо Пацкана, который возглавил Счетную палату
4 апреля, 2018, 21:29
4 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, на котором зарегистрировали народным депутатом Романа Зварыча
Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Романа Зварыча, включенного в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под №82".
15 марта председателем Счетной палаты назначили депутата из фракции Блок Петра Порошенко Валерия Пацкана. Тогда же Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Пацкана в связи с назначением в Счетную палату.
Роман Зварыч с февраля по сентябрь 2005 года был министром юстиции в правительстве Юлии Тимошенко. Кроме того, Зварыч был народным депутатом трех созывов.
- Август — октябрь 2006 — министр юстиции Украины (правительство Виктора Януковича).
- Сентябрь — ноябрь 2006 — член Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Октябрь — ноябрь 2006 — член Высшего совета юстиции.
- Ноябрь 2006 — август 2007 — представитель президента в Верховной Раде Украины.
- Народный депутат Украины 6-го созыва с 23 ноября 2007 по 12 декабря 2012 от блока "Наша Украина — Народная самооборона".
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