Экс-министр Зварыч стал нардепом вместо Пацкана, который возглавил Счетную палату

4 апреля, 2018, 21:29

4 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, на котором зарегистрировали народным депутатом Романа Зварыча

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Романа Зварыча, включенного в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под №82".

15 марта председателем Счетной палаты назначили депутата из фракции Блок Петра Порошенко Валерия Пацкана. Тогда же Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Пацкана в связи с назначением в Счетную палату.

Роман Зварыч с февраля по сентябрь 2005 года был министром юстиции в правительстве Юлии Тимошенко. Кроме того, Зварыч был народным депутатом трех созывов.