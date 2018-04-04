"Тайный дневник Симона Петлюры": Появился трейлер новой украинской драмы
Трейлер опубликовали на YouTube-канале.
Исторический фильм про Симона Петлюру, который был председателем Директории и Главным атаманом УНР. После поражения УНР Петлюра жил в Париже, в эмиграции.
Режиссером картины стал Олесь Янчук, который также является продюсером фильма вместе с Аскольдом Лозинским.
Сценарий фильма создавался на протяжении шести лет, над ним работали Михаил Шаевич, Александр Шевченко и Олесь Янчук.
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В главных ролях: Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук и другие.
Фото: zn.ua
Проект картины стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино. Он получил государственное финансирование в размере 50%, а это - более 23 млн грн.
Презентовать ленту планируют уже осенью 2018 года.
- Напомним, полнометражный документальный фильм "Крым, как это было" производства #BABYLON’13 и DocNoteFilms появился в свободном доступе.
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