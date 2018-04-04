"Тайный дневник Симона Петлюры": Появился трейлер новой украинской драмы

4 апреля, 2018, 16:45

Украинскую историческую ленту "Тайный дневник Симона Петлюры" снимали во Львове, на Киевщине и в Париже

Трейлер опубликовали на YouTube-канале.

Исторический фильм про Симона Петлюру, который был председателем Директории и Главным атаманом УНР. После поражения УНР Петлюра жил в Париже, в эмиграции.

Режиссером картины стал Олесь Янчук, который также является продюсером фильма вместе с Аскольдом Лозинским.

Сценарий фильма создавался на протяжении шести лет, над ним работали Михаил Шаевич, Александр Шевченко и Олесь Янчук.

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В главных ролях: Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук и другие.

Фото: zn.ua

Проект картины стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино. Он получил государственное финансирование в размере 50%, а это - более 23 млн грн.

Презентовать ленту планируют уже осенью 2018 года.