"Samsung Electronics" открыла новые компьютерные классы в Виннице, Львове и Днепре. Новости компании

4 апреля, 2018, 11:15

"Samsung Electronics Украина" открыла новые компьютерные классы в Виннице, Львове и Днепре в рамках образовательного проекта "IT-школа Samsung" при поддержке Министерства образования и науки Украины и Института модернизации содержания образования

Об этом сообщает пресс-центр компании.

Из около 250 претендентов, по 15 учеников, которые успешно прошли вступительное тестирование, приступили к занятиям по программированию в каждом из городов на базе специально оборудованных классов. Благодаря современному оборудованию и профессиональным преподавателям обучение будет максимально эффективным, а выпускники получат сертификаты и основу для продолжения развития карьеры в ІТ сфере.

Церемонии открытия компьютерных классов состоялись при участии представителей городских отделов образования, директоров школ, а также руководства "Samsung Electronics Украина". Ученики "ІТ-школы Samsung" по случаю открытия получили ценные подарки от компании Samsung.

"IT - это компетентность будущего, которая включена в концепцию Новой украинской школы." IT-школа Samsung "- это важный проект корпоративно-социальной ответственности, который позволит трудолюбивым детям раскрыть свой потенциал. К тому же курс является абсолютно бесплатным. Мы рады сообщить о достижении цели по расширению географии проекта в этом году и еще один шаг на пути к модернизации украинского образования. Будущее принадлежит молодежи, и качественное образование - залог ее успеха", - отметил руководитель отдела корпоративного маркетинга компании Виктор Степаненко.

Проект "IT-школа Samsung" стартовал в 2012 году в Южной Корее по реализации дополнительного ІТ образования в 36 школах. Сегодня образовательная инициатива имеет всемирное покрытие и насчитывает более 2500 "ІТ школ Samsung", в том числе реализуется на территории Украины в течение 2016-2018 учебного года. Проект предусматривает бесплатное обучение учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений объектно-ориентированного программирования на основе неформального образования.

Основанием для участия в проекте является успешное прохождение вступительного тестирования. Сейчас участниками курса являются около 90 учеников в в 5 школах Киева, Винницы, Львова и Днепра. В прошлом учебном году лучшие выпускники лично продемонстрировали созданные во время обучения приложения, среди которых конвертер величин, авторские развивающие игры, мессенджеры с открытым кодом и возможностью шифрования данных, в ходе специального мероприятия, организованного совместно с Министерством образования и науки Украины.

Программа рассчитана на один учебный год, который состоит из 5 основных модулей. В нее входят основы программирования на языке Java и C, объектно-ориентированное программирование на языке Java под Android, основы информационной безопасности, введение в системы управления базами данных на примере SQLite, а также введение в World Wide Web.