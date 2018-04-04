"Речь шла не о моем производстве", - Логвинский рассказал, о чем говорил с Холодницким

4 апреля, 2018, 15:48

Депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский пояснил, о чем именно говорил с руководителем САП Назаром Холодницким на аудиозаписях, опубликованных НАБУ

Об этом Логвинский заявил в кулуарах Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.

Комментируя обнародованные НАБУ аудиозаписи из кабинета Холодницкого, он заметил, что его разговор с руководителем САП был обычным.

Во время разговора, по словам Логвинского, он обращался в САП как заместитель председателя комитета по вопросам прав человека и делал это по официальному обращению в письменном виде.

"Это был человеческий разговор, который не касался вообще уголовных производств или чего-то еще. Была информация, что через НАБУ было определенное давление, поэтому в этой сфере обсуждалась целый ряд процессов. В частности, уголовное производство, где я являюсь пострадавшим, о том, что группа людей пытается меня дискредитировать и есть эти показания в НАБУ. Возможно, разговор был об этом", - подчеркнул Логвинский.

По его словам, в этом деле также есть уголовное производство относительно незаконного проведения обыска в рамках закона "маски шоу - стоп", которое его волновало.

"Когда звучит фраза Холодницкого "я это дело не закрою", речь идет об обращении правозащитников, а не моем", - говорит Логвинский.

Он добавил, что полностью разговор не помнит, он длился 15-20 минут, поэтому понятно, на видео НАБУ он была урезан.

Логвинский подытожил, что личную встречу с Холодницким назначал не он, на ней должны были быть 4 депутата, трое из которых являются представителями оппозиции или внефракционными.

Отметим, сегодня НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые получило благодаря прослушиванию кабинета Холодницкого.

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Согласно записям НАБУ, Логвинский спрашивает у Холодницкого, какие их совместные дальнейшие действия, кроме разговоров. На это Холодницкий ответил, что полностью контролирует ситуацию, что он разбирался и не видит в уголовном производстве по делу ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины ничего. А также, что он сообщит Логвинскому о дальнейших следственных действиях, что, по мнению НАБУ, является обещанием разгласить сведения досудебного расследования.

Также Холодницкий сказал, что не может так просто закрыть дело, поскольку прокурор не может закрыть уголовное производство пока не объявлено подозрение. Руководитель САП заверил народного депутата, что не видит обстоятельств, которые бы угрожали его безопасности и добавил, что по его мнению факта преступления нет и если его докажут, то он закрывает дело.

Речь идет об уголовном производстве от 01.06.2017 относительно возможных злоупотреблений служебным положением правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Бабиным Б.В. и первым заместителем министра юстиции Украины Бернацкой Н.И. на стадии дружеского урегулирования и выполнения решения ЕСПЧ по делу ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины в пользу физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Логвинским. Предварительная правовая квалификация: ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 364 УК Украины.