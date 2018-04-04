"Оборвать пуповину с АП и Порошенко вы должны были еще в первый день", - Соболев к НАБУ и САП

4 апреля, 2018, 13:51

Руководители НАБУ Артем Сытник и глава САП Назар Холодницкий должны были с первого дня работы оборвать связи с президентом Петром Порошенко и другими должностными лицами

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил депутат "Батькивщины" Сергей Соболев, сообщает Еспресо.TV.

Он посоветовал руководителям САП и НАБУ взять за образец материалы 1993 года, когда Рада, по его словам, назначила очень ответственного человека Виктора Шишкина генпрокурором.

По его словам, антикоррупционные органы должны взять те материалы и проанализировать, как в то время генпрокуроров и президентов стравливали между собой, чтобы остановить борьбу с коррупцией.

"Я обращаюсь к вам с одной просьбой: оборвите пуповину с Администрацией президента и кабинетом Порошенко. Это первое, что вы должны были сделать в первый день, когда вы сели в эти помещения. Выбросьте телефоны, которые соединяют с Порошенко и другими должностными лицами, не принимайте нардепов", - подчеркнул Соболев.

По его словам, вопросы от депутатов НАБУ и САП должны принимать только через письменные запросы, и так же в письменной форме общаться со своими подчиненными.

Отметим, сегодня Сытник и Холодницкий отчитывались перед депутатами Верховной Рады.

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