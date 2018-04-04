"Оборвать пуповину с АП и Порошенко вы должны были еще в первый день", - Соболев к НАБУ и САП
Об этом во время заседания Верховной Рады заявил депутат "Батькивщины" Сергей Соболев, сообщает Еспресо.TV.
Он посоветовал руководителям САП и НАБУ взять за образец материалы 1993 года, когда Рада, по его словам, назначила очень ответственного человека Виктора Шишкина генпрокурором.
По его словам, антикоррупционные органы должны взять те материалы и проанализировать, как в то время генпрокуроров и президентов стравливали между собой, чтобы остановить борьбу с коррупцией.
"Я обращаюсь к вам с одной просьбой: оборвите пуповину с Администрацией президента и кабинетом Порошенко. Это первое, что вы должны были сделать в первый день, когда вы сели в эти помещения. Выбросьте телефоны, которые соединяют с Порошенко и другими должностными лицами, не принимайте нардепов", - подчеркнул Соболев.
По его словам, вопросы от депутатов НАБУ и САП должны принимать только через письменные запросы, и так же в письменной форме общаться со своими подчиненными.
Отметим, сегодня Сытник и Холодницкий отчитывались перед депутатами Верховной Рады.
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- Отметим, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания.
- Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию, а гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивания кабинета Холодницкого. Тогда он и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Председатель НАБУ Артем Сытник назвал расследования, из-за которых открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий, в свою очередь, рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
- Напомним, Холодницкий сегодня пришел на допрос в Генпрокуратуру. После этого он заявил, что отказался от участия в следственных действиях.
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