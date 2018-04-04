"Маленькая история об огромном пианино". Украинская интерактивная книжка для детей о классической музыке
"Маленькую историю об огромном пианино" можно скачать на сайте.
В книге авторы рассказывают о маленьком мальчике, который становится органистом, потому что любит все огромное.
На протяжении всей истории в книге появляются анимированные коллажи и произведения всемирно известных классиков. Всего в книге 32 страницы, больше всего она подойдет детям от 3 до 5 лет.
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Книгу создало издательство Glowberry, ее сделали к 333 годовщине со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Автор и иллюстратор проекта - дизайнер Николай Бабичев.
Как скачать книгу на Windows:
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Перейдите по ссылке и загрузите Маленькую историю об огромном пианино";
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Установите на ПК бесплатную Adobe Digital Editions.
Как скачать книгу на устройства Apple:
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Перейдите по ссылке и загрузите книгу на английском или украинском;
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А чтобы играть, установите программу іВоокѕ.
- Ранее в Украине запустили сайт с бесплатной классической музыкой.
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