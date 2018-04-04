"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов
4 апреля, 2018, 23:39
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в английском дерби
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия) 3:0
Голы: Салах, 12; Окслейд-Чемберлен, 21; Мане, 31
- Повторный матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" состоится 10 апреля.
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3 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанский "Реал" победил в гостях итальянский "Ювентус" со счетом 3:0.
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Дубль сделал Криштиану Роналду, который забил второй гол невероятным ударом в падении через себя.
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В другом четвертьфинале немецкая "Бавария" обыграла на выезде испанскую "Севилью" - 2:1.
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