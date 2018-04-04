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"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов


фото: Reuters
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в английском дерби

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия) 3:0

Голы: Салах, 12; Окслейд-Чемберлен, 21; Мане, 31

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