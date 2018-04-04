"Коварное нападение": Климкин осудил сожжение флага Польши перед посольством в Киеве

4 апреля, 2018, 13:30

Глава МИД Павел Климкин осудил сожжение неизвестными польского флага перед посольством Польши в Киеве

Об этом Климкин написал в своем Twitter.

"Решительно осуждаю провокационную акцию перед Посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, имеющие искреннее сердце, никогда не станут глумиться с символов других наций", - написал министр.

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Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля. Группа неизвестных с закрытыми лицами сожгла польский флаг перед зданием посольства Польши в Киеве. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за акцию.

МИД Польши вызвало заместителя посла Украины и вручило ему ноту по поводу "отсутствия должного ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности" и выразило озабоченность очередным инцидентом с антипольскими настроениями.