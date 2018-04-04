"Коварное нападение": Климкин осудил сожжение флага Польши перед посольством в Киеве
Об этом Климкин написал в своем Twitter.
"Решительно осуждаю провокационную акцию перед Посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, имеющие искреннее сердце, никогда не станут глумиться с символов других наций", - написал министр.
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Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля. Группа неизвестных с закрытыми лицами сожгла польский флаг перед зданием посольства Польши в Киеве. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за акцию.
МИД Польши вызвало заместителя посла Украины и вручило ему ноту по поводу "отсутствия должного ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности" и выразило озабоченность очередным инцидентом с антипольскими настроениями.
Решительно осуждаю провокационную акцию перед Посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, имеющие искреннее сердце, никогда не станут глумиться из символов других наций.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2018 г.
- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- МИД Украины заявило, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- Закон также запрещает вспоминать о причастности поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти".
- Президент Европейского совета Дональд Туск назвал "непристойной клеветой" закон об Институте национальной памяти, принятый Сеймом и Сенатом Польши.
- 5 февраля перед посольством Польши в Киеве состоялся протест против скандального закона об Институте национальной памяти.
- Верховная Рада приняла постановление в отношении польского закона, подчеркнуто, что он подвергает опасности почти 1 млн украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные памятники.
- Президент Польши Анджей Дуда подписал и передал в Конституционный суд закон об Институте национальной памяти.
- В МИД Польши заявили, что Украина занимается "героизацией преступников".
- В ночь на 26 марта пьяные иностранцы избили нацгвардейца, который охранял посольство Польши в Киеве.
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