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"Хорошая игра на публику", - Холодницкий об аудиозаписях из своего кабинета, опубликованных НАБУ

Руководитель САП Назар Холодницкий прокомментировал публикацию аудиозаписей из его кабинета, которые были сделаны НАБУ благодаря прослушиванию

Об этом Холодницкий заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, сейчас многие пытаются спекулировать записями, сделанными в его кабинете, ведь его 2 года пытаются дискредитировать.

"Аудио, которое было сделано, я готов комментировать каждое слово. Я, как прокурор, готов комментировать, как поцесуальний руководитель в своих производствах. То, что было опубликовано, - хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть всю запись", - отметил Холодницкий.

Отметим, сегодня НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые получило благодаря прослушиванию кабинета Холодницкого.

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  • Отметим 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания.
  • Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию, а гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивания кабинета Холодницкого. Тогда он и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
  • 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
  • В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
  • 30 марта Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
  • Председатель НАБУ Артем Сытник назвал расследования, в связи с  которыми открыли дело против Холодницкого.
  • Холодницкий, в свою очередь, рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
  • Напомним, Холодницкий сегодня пришел на допрос в Генпрокуратуру. После этого он заявил, что отказался от участия в следственных действиях.
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