"Хорошая игра на публику", - Холодницкий об аудиозаписях из своего кабинета, опубликованных НАБУ
4 апреля, 2018, 12:53
Руководитель САП Назар Холодницкий прокомментировал публикацию аудиозаписей из его кабинета, которые были сделаны НАБУ благодаря прослушиванию
Об этом Холодницкий заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, сейчас многие пытаются спекулировать записями, сделанными в его кабинете, ведь его 2 года пытаются дискредитировать.
"Аудио, которое было сделано, я готов комментировать каждое слово. Я, как прокурор, готов комментировать, как поцесуальний руководитель в своих производствах. То, что было опубликовано, - хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть всю запись", - отметил Холодницкий.
Отметим, сегодня НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые получило благодаря прослушиванию кабинета Холодницкого.
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- Отметим 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания.
- Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию, а гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивания кабинета Холодницкого. Тогда он и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Председатель НАБУ Артем Сытник назвал расследования, в связи с которыми открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий, в свою очередь, рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
- Напомним, Холодницкий сегодня пришел на допрос в Генпрокуратуру. После этого он заявил, что отказался от участия в следственных действиях.
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