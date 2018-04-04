"Хорошая игра на публику", - Холодницкий об аудиозаписях из своего кабинета, опубликованных НАБУ

4 апреля, 2018, 12:53

Руководитель САП Назар Холодницкий прокомментировал публикацию аудиозаписей из его кабинета, которые были сделаны НАБУ благодаря прослушиванию

Об этом Холодницкий заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, сейчас многие пытаются спекулировать записями, сделанными в его кабинете, ведь его 2 года пытаются дискредитировать.

"Аудио, которое было сделано, я готов комментировать каждое слово. Я, как прокурор, готов комментировать, как поцесуальний руководитель в своих производствах. То, что было опубликовано, - хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть всю запись", - отметил Холодницкий.

Отметим, сегодня НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые получило благодаря прослушиванию кабинета Холодницкого.

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