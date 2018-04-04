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"Барселона" разбила "Рому" в 1/4 финала Лиги чемпионов


фото: Reuters
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" победила "Рому"

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия) 4:1

Голы: Де Росси, 38 (автогол); Манолас, 55 (автогол), Пике, 59; Суарес, 87 - Джеко, 80

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