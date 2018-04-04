"Барселона" разбила "Рому" в 1/4 финала Лиги чемпионов
4 апреля, 2018, 23:33
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" победила "Рому"
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия) 4:1
Голы: Де Росси, 38 (автогол); Манолас, 55 (автогол), Пике, 59; Суарес, 87 - Джеко, 80
- Повторный четвертьфинальный матч между "Ромой" и "Барселоной" состоится 10 апреля в Риме.
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3 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанский "Реал" победил в гостях итальянский "Ювентус" со счетом 3:0.
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Дубль сделал Криштиану Роналду, который забил второй гол невероятным ударом в падении через себя.
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В другом четвертьфинале немецкая "Бавария" обыграла на выезде испанскую "Севилью" - 2:1.
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