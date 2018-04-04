Профильный комитет рекомендует Раде отменить е-декларирование для общественных активистов

4 апреля, 2018, 17:18

Комитет по вопросам предотвращения коррупции большинством голосов принял решение рекомендовать Раде отменить е-декларирование для общественных активистов

Об этом сообщает “Украинская правда”.

Комитет по вопросам предотвращения коррупции принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроекты № 8209 и №8209-1, отменяюющие декларирование для общественных активистов и освобождающие их от уголовной ответственности.

Во время заседания комитет решил рассмотреть вопрос отмены е-декларирования для общественных активистов одним из первых в повестке дня. Известно, что за решение проголосовали большинство членов антикоррупционного комитета.

Все согласились и проголосовали за то, чтобы законопроекты, поданные председателем Верховной Рады Андреем Парубием, лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко и другими депутатами, рекомендовать парламенту принять за основу.

Также комитет рассмотрел законопроект № 8129, который может отменить декларирование для спецагентов, которые входят в состав Национального антикоррупционного бюро и кадрового состава других разведывательных органов.

Так, после длительного обсуждения, насколько целесообразной является отмена декларирования для тайных агентов и кто может подавать декларацию, но с ограниченным к ней доступом, решили отложить рассмотрение законопроекта, чтобы "еще его почитать и подумать" .

По словам отдельных депутатов, закон предлагает много толкований того, кто может ограничить доступ к своим декларациям, из-за чего могут возникнуть манипуляции со стороны НАБУ.

Также было отмечено, что в проекте закона довольно широк круг лиц, доступ к декларациям которых может быть ограничен.

Кроме того, депутаты обсудили проект закона № 6399 о декларировании бывших президентов, депутатов и министров.