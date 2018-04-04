Профильный комитет рекомендует Раде отменить е-декларирование для общественных активистов
Об этом сообщает “Украинская правда”.
Комитет по вопросам предотвращения коррупции принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроекты № 8209 и №8209-1, отменяюющие декларирование для общественных активистов и освобождающие их от уголовной ответственности.
Во время заседания комитет решил рассмотреть вопрос отмены е-декларирования для общественных активистов одним из первых в повестке дня. Известно, что за решение проголосовали большинство членов антикоррупционного комитета.
Все согласились и проголосовали за то, чтобы законопроекты, поданные председателем Верховной Рады Андреем Парубием, лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко и другими депутатами, рекомендовать парламенту принять за основу.
Также комитет рассмотрел законопроект № 8129, который может отменить декларирование для спецагентов, которые входят в состав Национального антикоррупционного бюро и кадрового состава других разведывательных органов.
Так, после длительного обсуждения, насколько целесообразной является отмена декларирования для тайных агентов и кто может подавать декларацию, но с ограниченным к ней доступом, решили отложить рассмотрение законопроекта, чтобы "еще его почитать и подумать" .
По словам отдельных депутатов, закон предлагает много толкований того, кто может ограничить доступ к своим декларациям, из-за чего могут возникнуть манипуляции со стороны НАБУ.
Также было отмечено, что в проекте закона довольно широк круг лиц, доступ к декларациям которых может быть ограничен.
Кроме того, депутаты обсудили проект закона № 6399 о декларировании бывших президентов, депутатов и министров.
- Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, занимающихся деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
- Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.
- G7 поддержала Венецианскую комиссию по поводу отмены в Украине е-деклараций для антикоррупционных активистов.
- Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке е-декларирования для общественных активистов.
- Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств из-за срыва отмены е-деклараций для общественных активистов по борьбе с коррупцией.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что к рассмотрению вопроса деклараций общественных активистов вернутся 3 апреля.
- 3 марта депутаты Верховной Рады Украины не смогли отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.
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