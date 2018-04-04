Правительство подготовило закон о передаче в собственность фермерам 500 тыс. га земли
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей - фермеры. Мы вносим законопроект, который восстанавливает справедливость в отношении фермеров. Мы приветствуем и передаем проект закона, который позволит 500 тыс. га земли передать в собственность 23 тыс. фермерам, которые работают на этой земле, обрабатывают ее, но до сих пор не имели права ею владеть”, - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
Он напомнил, что в этом году Правительство уделяет особое внимание развитию украинского фермерства.
"Так, уже работает правительственная программа поддержки фермеров объемом 1 млрд грн, введены механизмы удешевления техники для фермеров и помощи им по различным сегментам производства", - сообщил премьер.
- В прошлом году Кабмин пообещал выделить не менее 1 млрд грн на реализацию программы поддержки украинского фермерства.
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