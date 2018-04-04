Правительство подготовило закон о передаче в собственность фермерам 500 тыс. га земли

4 апреля, 2018, 18:16

Кабинет министров Украины согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей - фермеры. Мы вносим законопроект, который восстанавливает справедливость в отношении фермеров. Мы приветствуем и передаем проект закона, который позволит 500 тыс. га земли передать в собственность 23 тыс. фермерам, которые работают на этой земле, обрабатывают ее, но до сих пор не имели права ею владеть”, - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что в этом году Правительство уделяет особое внимание развитию украинского фермерства.

"Так, уже работает правительственная программа поддержки фермеров объемом 1 млрд грн, введены механизмы удешевления техники для фермеров и помощи им по различным сегментам производства", - сообщил премьер.