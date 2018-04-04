Польша может получить разрешение на эксгумацию захороненных в Украине поляков на определенных условиях. Комментарий МИД

4 апреля, 2018, 17:53

Украина ждет от Польши конкретных шагов в восстановлении украинских памятников на польской территории - тогда Польша может получить разрешение на эксгумацию похороненных в Украине поляков

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Интерфакс-Украина".

"Моратория как такового нет, есть комиссия, которая дает разрешение на проведение определенных работ. Для того, чтобы комиссия дала разрешение, должен быть создан надлежащий фон. По крайней мере, должен быть сделан первый шаг в вопросе восстановления памятников - то, чего мы сейчас ожидаем. И я думаю, разрешения будут выдавать", - сказал Боднар.

Заместитель главы МИД отметил, что сейчас фон для такого сотрудничества является негативным, поскольку к Украине каждый раз выдвигают претензии. Что касается соответствующей комиссии, то чиновник отметил, что в ее состав входят не только представители власти, но и общественных организаций.

Читайте также. Заявление сопредседателей депутатской группы по связям с Польшей относительно изменений в польском законе об Институте национальной памяти

Боднар уточнил, что украинская сторона заинтересована в восстановлении украинских памятников в Польше, защите прав украинского меньшинства в Польше, а также в решении ситуации с польским законом "Об Институте национальной памяти".

Кроме того, чиновник добавил, что украинская и польская стороны сейчас работают над организацией визита вице-премьера, министра культуры Польши Петра Глинского в Украину.

Читайте также. Более 70% украинцев оформляют разрешение на работу в Польше, а затем исчезают. Почему так происходит