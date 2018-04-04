Польша может получить разрешение на эксгумацию захороненных в Украине поляков на определенных условиях. Комментарий МИД
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Интерфакс-Украина".
"Моратория как такового нет, есть комиссия, которая дает разрешение на проведение определенных работ. Для того, чтобы комиссия дала разрешение, должен быть создан надлежащий фон. По крайней мере, должен быть сделан первый шаг в вопросе восстановления памятников - то, чего мы сейчас ожидаем. И я думаю, разрешения будут выдавать", - сказал Боднар.
Заместитель главы МИД отметил, что сейчас фон для такого сотрудничества является негативным, поскольку к Украине каждый раз выдвигают претензии. Что касается соответствующей комиссии, то чиновник отметил, что в ее состав входят не только представители власти, но и общественных организаций.
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Боднар уточнил, что украинская сторона заинтересована в восстановлении украинских памятников в Польше, защите прав украинского меньшинства в Польше, а также в решении ситуации с польским законом "Об Институте национальной памяти".
Кроме того, чиновник добавил, что украинская и польская стороны сейчас работают над организацией визита вице-премьера, министра культуры Польши Петра Глинского в Украину.
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- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- Закон также запрещает упоминать о причастности поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти".
- Президент Европейского совета Дональд Туск назвал "непристойной клеветой" закон об Институте национальной памяти, принятый Сеймом и Сенатом Польши.
- 5 февраля перед посольством Польши в Киеве прошел протест против скандального закона об Институте национальной памяти.
- Верховная Рада приняла постановление относительно польского закона, подчеркнув, что он подвергает опасности почти 1 млн украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные памятники.
- Президент Польши Анджей Дуда подписал и передал в Конституционный суд закон об Институте национальной памяти.
- В МИД Польши заявили, что Украина занимается "героизацией преступников".
- В ночь на 14 марта на территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв.
- СБУ задержала двух исполнители подрыва Мемориала Орлят, которые также подожгли польский туристический автобус. По данным СБУ, теракты финансировались окружением экс-президента Януковича под руководством российских спецслужб.
- В ночь на 26 марта пьяные иностранцы избили нацгвардейца, который охранял посольство Польши в Киеве.
- 2 апреля неизвестные с закрытыми лицами сожгли польский флаг перед зданием посольства Польши в Киеве.
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