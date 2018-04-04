Польша готова к переговорам с Украиной относительно возобновления украинских памятников

4 апреля, 2018, 23:37

Польша готова вести с Украиной переговоры по поводу восстановления разрушенных украинских мест памяти на юге Польши

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

Речь идет о памятник на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году.

"Институт национальной памяти, Министерство культуры Польши и польские власти готовы вести переговоры на эту тему(восстановление памятника на горе Монастырь, - ред.) ", - сообщил Шарек.

Он отметил, что проблему разрушенного памятника в Грушовичах надо решить таким образом: провести совместную эксгумацию в этом месте, детально исследовать, кто там похоронен, а затем их почтить.

"Мы действительно можем дискутировать о форме, каким образом был устранен этот памятник (в Грушовичах - ред.) ", - отметил председатель ИНП Польши.

По его мнению, надо искать "то, что нас объединяет".

"Мы соседи и будем ими всегда, этого не изменим. Поэтому, надо уважать друг друга и сотрудничать", - отметил Шарек.

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