Польша готова к переговорам с Украиной относительно возобновления украинских памятников
Об этом в интервью Укринформу заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.
Речь идет о памятник на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году.
"Институт национальной памяти, Министерство культуры Польши и польские власти готовы вести переговоры на эту тему(восстановление памятника на горе Монастырь, - ред.) ", - сообщил Шарек.
Он отметил, что проблему разрушенного памятника в Грушовичах надо решить таким образом: провести совместную эксгумацию в этом месте, детально исследовать, кто там похоронен, а затем их почтить.
"Мы действительно можем дискутировать о форме, каким образом был устранен этот памятник (в Грушовичах - ред.) ", - отметил председатель ИНП Польши.
По его мнению, надо искать "то, что нас объединяет".
"Мы соседи и будем ими всегда, этого не изменим. Поэтому, надо уважать друг друга и сотрудничать", - отметил Шарек.
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- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- 5 февраля перед посольством Польши в Киеве состоялся протест против скандального закона об Институте национальной памяти.
- Верховная Рада приняла постановление относительно польского закона, подчеркнули, что он подвергает опасности почти 1 млн украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные памятники.
- В ночь на 14 марта на территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв.
- СБУ задержала двух исполнители подрыва Мемориала Орлят, которые также подожгли польский туристический автобус. По данным СБУ, теракты финансировались окружением экс-президента Януковича под руководством российских спецслужб.
- В ночь на 26 марта пьяные иностранцы избили нацгвардійця, который охранял посольство Польши в Киеве.
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- 4 апреля заместитель главы МИД Василий Боднар заявил, что Украина ожидает от Польши конкретных шагов в восстановлении украинских памятников на польской территории - зато Польша может получить разрешения на эксгумацию захороненных в Украине поляков.
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