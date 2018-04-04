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Полная аудиозапись разговоров, которые "жучок" зафиксировал в кабинете Холодницкого. Видео НАБУ

НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые получило благодаря прослушиванию кабинета главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отметим, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания.

Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию, а гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивание кабинета Холодницкого. Тогда он и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.

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