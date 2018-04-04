Полная аудиозапись разговоров, которые "жучок" зафиксировал в кабинете Холодницкого. Видео НАБУ
4 апреля, 2018, 11:31
НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые получило благодаря прослушиванию кабинета главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого
Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины.
Отметим, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания.
Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию, а гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивание кабинета Холодницкого. Тогда он и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
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- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследование, из-за которого открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий, в свою очередь, рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
- Напомним, Холодницкий сегодня пришел на допрос в Генпрокуратуру. После этого он заявил, что отказался от участия в следственных действиях.
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